Топология: инверторный (двойного преобразования) Исполнение: настенное/настольное Модельный ряд: IS350, IS550 Диапазон входного напряжения: 90 - 310 В Выходное напряжение: 220/230/240 В ± 2% (настраивается на заводе, по умолчанию 220 В Быстродействие: 0 мс Охлаждение: естественное (конвекционное, безвентиляторное) Срок службы: 10 лет Страна производитель: Россия

Производитель: ТЕПЛОКОМ Температура начала кристаллизации: -30º,С Сфера применения: Применяется для сохранения систем отопления, охлаждения, кондиционирования Емкость тары, кг: 10 Срок эксплуатации: Повышенный 5-6 лет Уникальность: Не вызывает коррозии металлов, безвреден для людей и животных Основа: Очищенный глицерин Элитный теплоноситель (антифриз) Теплоком -30ºС - на основе глицерина, масса брутто - 10 кг, для сис

Производитель: ТЕПЛОКОМ Температура начала кристаллизации: -65º,С Сфера применения: Применяется для сохранения систем отопление, охлаждения, кондиционирования Емкость тары, кг: 10 Теплоноситель (антифриз) ТЕПЛОКОМ - 65 на основе этиленгликолей до -65 С Концентрат для стационарны

О нашей компании!



ООО ТЕПЛОСТОК с Вами, уже 16 лет!



Отопление, водоснабжение и вентиляция.



Компания Теплосток уже очень давно занимается поставками, расчетами, подбором и комплектацией различных объектов оборудованием для отопления, водоснабжения и вентиляции. Более 15 лет опыта, позволяют решать самые сложные и казалось бы неразрешимые задачи.

Мы готовы вместе с Вами создать неповторимые дизайн решения систем отопления, произвести расчет и скомплектовать всем необходимым систему отопления, чтобы она служила десятки лет и была комфортна в использовании. Для водоснабжения и отопления применяются самые современные и надежные материалы и оборудование, что гарантирует безопасность и долговечность использования.

Правильный расчет и квалифицированный монтаж систем отопления, водоснабжения, вентиляции - позволяет использовать системы круглый год. А автоматизация процессов управления помогает адаптировать системы под любые условия.



Компания ТЕПЛОСТОК поддерживает на складе все самое востребованное отопительное оборудование и вспомогательные элементы. Мы так же поставляем от заводов производителей из Европы или России и заказное оборудование для отопления, вентиляции и водоснабжения по индивидуальным заказам и минимальным ценам. Сроки поставок для наших клиентов небольшие, фактически мы всегда предлагаем альтернативы по наличию или же называем реальный срок поставки именно для Вас.

Так как мы скомплектовали и поставили оборудование на тысячи объектов по всей стране, мы всегда предлагаем самые лучшие и экономичные решения. Но если стоит задача комплектоваться быстро «дешево и сердито», то конечно мы и здесь всегда лучшие!



В магазине компании ООО ТЕПЛОСТОК всегда огромный выбор оборудования на любой вкус.

Есть и эконом продукция и дизайн решения. Мы поставляем: котлы и оборудование для обвязки, горелки и запчасти, автоматику и системы управления, дымоходы, водонагреватели бытовые и промышленные водонагреватели, бойлеры и буферные емкости, расширительные баки и сепараторы, радиаторы отопления в самых разных вариантах, в том числе и дизайн-радиаторы, термостаты и вентили для термостатов, узлы подключений для радиаторов, конвекторы напольные, настенные, встраиваемые в пол, в мебель, в подоконник, конвекторы водяные и электрические встраиваемые и обычные, полотенцесушители и элементы креплений, трубопроводы и фитинги, теплоизоляция, инструменты монтажные для пайки, ручной инструмент и аккумуляторные инструменты, материалы для теплых полов, теплые полы электрические и теплый пол водяной, краны шаровые и обратные клапаны, задвижки и балансировочные вентили, насосы в самых разных вариантах, насосы для промывки систем отопления и циркуляционные насосы, антифриз и теплоноситель, источники бесперебойного питания и аккумуляторные батареи, химия для промывки систем отопления и водоснабжения, фильтры и умягчители для снижения жесткости воды, крепления для радиаторов, конвекторов и трубопроводов, материалы для герметизации соединений трубопроводов, тепловые пушки и завесы, вентиляторы и теплообменники для систем вентиляции, теплосчетчики и счетчики воды или газа.

Конечно, ориентироваться во всем этом оборудовании не просто и поэтому рекомендуем звонить и консультироваться по приобретению необходимых элементов с инженерами и менеджерами компании. У нас всегда можно получить рекомендации и провести анализ действующей системы и ее неисправностей, чтобы впоследствии произвести правильную настройку или модернизацию системы.



В нашем магазине всегда действуют системы скидок для Вас.

Чтобы получить максимально комфортные условия необходимо определиться с выбором продукции и сделать предзаказ на необходимые элементы, после этого менеджер ответит по наличию, оплате и срокам поставки заказываемой продукции. Если Вам необходим проект и монтаж системы отопления то мы всегда порекомендуем компании или монтажников с хорошей репутацией, к которым можно обратиться.



Компания ТЕПЛОСТОК поставляет оборудование оптом и в розницу по всей территории России и в страны СНГ, транспортировку продукции по Москве и области мы производим собственным автопарком, а в регионы и другие страны отправляем через надежные транспортные компании.



Всегда Ваш ТЕПЛОСТОК!