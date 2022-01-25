Оборудование для отопления и водоснабжения
Температура начала кристаллизации: -65º,С
Сфера применения: Применяется для сохранения систем отопление, охлаждения, кондиционирования
Емкость тары, кг: 10
Теплоноситель (антифриз) ТЕПЛОКОМ - 65 на основе этиленгликолей до -65 С Концентрат для стационарны Цена 1,700 руб.
Отапливаемая площадь: до 150 метров
Габаритные размеры: 845х430х870 мм
Тип котла: Напольный, твердотопливный
Размеры дымохода присоед.: 150 мм
Масса котла: 113 кг
Твердотопливный котел ZOTA Тополь-М 14 Котел отопительный твердотопливный ZOTA Тополь-М 1 Цена 47,790 руб.
Температура начала кристаллизации: -30º,С
Сфера применения: Применяется для сохранения систем отопления, охлаждения, кондиционирования
Емкость тары, кг: 10
Срок эксплуатации: Повышенный 5-6 лет
Уникальность: Не вызывает коррозии металлов, безвреден для людей и животных
Основа: Очищенный глицерин
Элитный теплоноситель (антифриз) Теплоком -30ºС - на основе глицерина, масса брутто - 10 кг, для сис Цена 1,580 руб.
Площадь установки, кв.м: 1,5
Размер упаковки: 550*140*140
Максимальная температура нагрева, °С: 75
Мощность, Вт: 240
Вес, кг: 1,258
Теплый пол на сетке EASTEC ECM - 1,5 м² Комплект двухжильного кабельного теплого пола EASTEC ECM п Цена 3,440 руб.
Размеры ДхШхВ: 165х75х35 мм
Отводов подключения : 3
Особенность конструкции: Максимальная пропускная способность.
Межосевое расстояние : 50 мм
Рабочее давление, бар: 10
Пропускная способность (kvs), м³/ч: 4,59
Максимальная температура: 90 °C
Масса : 0,78 кг
OVENTROP "Multidis R" 4200553 распределительная гребенка для систем водоснабжения с функцией отключе Цена 5,562 руб.5,451 руб.
Исполнение: настенное/настольное
Модельный ряд: IS350, IS550
Диапазон входного напряжения: 90 - 310 В
Выходное напряжение: 220/230/240 В ± 2% (настраивается на заводе, по умолчанию 220 В
Быстродействие: 0 мс
Охлаждение: естественное (конвекционное, безвентиляторное)
Срок службы: 10 лет
Страна производитель: Россия
Цена 4,956 руб.
Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: 2
Размеры, Д*Ш*В, мм: 397*145*220
Мощность, ВА/Вт: 1000/900
Допустимый диапазон напряжения,В: 110-300
Вес, кг: 6,6
Источник бесперебойного питания Stark Country 1000 online 24 Вольта (2 акб) (16 А) Источники бе Цена 25,014 руб.
ООО ТЕПЛОСТОК с Вами, уже 16 лет!
Отопление, водоснабжение и вентиляция.
Компания Теплосток уже очень давно занимается поставками, расчетами, подбором и комплектацией различных объектов оборудованием для отопления, водоснабжения и вентиляции. Более 15 лет опыта, позволяют решать самые сложные и казалось бы неразрешимые задачи.
Мы готовы вместе с Вами создать неповторимые дизайн решения систем отопления, произвести расчет и скомплектовать всем необходимым систему отопления, чтобы она служила десятки лет и была комфортна в использовании. Для водоснабжения и отопления применяются самые современные и надежные материалы и оборудование, что гарантирует безопасность и долговечность использования.
Правильный расчет и квалифицированный монтаж систем отопления, водоснабжения, вентиляции - позволяет использовать системы круглый год. А автоматизация процессов управления помогает адаптировать системы под любые условия.
Компания ТЕПЛОСТОК поддерживает на складе все самое востребованное отопительное оборудование и вспомогательные элементы. Мы так же поставляем от заводов производителей из Европы или России и заказное оборудование для отопления, вентиляции и водоснабжения по индивидуальным заказам и минимальным ценам. Сроки поставок для наших клиентов небольшие, фактически мы всегда предлагаем альтернативы по наличию или же называем реальный срок поставки именно для Вас.
Так как мы скомплектовали и поставили оборудование на тысячи объектов по всей стране, мы всегда предлагаем самые лучшие и экономичные решения. Но если стоит задача комплектоваться быстро «дешево и сердито», то конечно мы и здесь всегда лучшие!
В магазине компании ООО ТЕПЛОСТОК всегда огромный выбор оборудования на любой вкус.
Есть и эконом продукция и дизайн решения. Мы поставляем: котлы и оборудование для обвязки, горелки и запчасти, автоматику и системы управления, дымоходы, водонагреватели бытовые и промышленные водонагреватели, бойлеры и буферные емкости, расширительные баки и сепараторы, радиаторы отопления в самых разных вариантах, в том числе и дизайн-радиаторы, термостаты и вентили для термостатов, узлы подключений для радиаторов, конвекторы напольные, настенные, встраиваемые в пол, в мебель, в подоконник, конвекторы водяные и электрические встраиваемые и обычные, полотенцесушители и элементы креплений, трубопроводы и фитинги, теплоизоляция, инструменты монтажные для пайки, ручной инструмент и аккумуляторные инструменты, материалы для теплых полов, теплые полы электрические и теплый пол водяной, краны шаровые и обратные клапаны, задвижки и балансировочные вентили, насосы в самых разных вариантах, насосы для промывки систем отопления и циркуляционные насосы, антифриз и теплоноситель, источники бесперебойного питания и аккумуляторные батареи, химия для промывки систем отопления и водоснабжения, фильтры и умягчители для снижения жесткости воды, крепления для радиаторов, конвекторов и трубопроводов, материалы для герметизации соединений трубопроводов, тепловые пушки и завесы, вентиляторы и теплообменники для систем вентиляции, теплосчетчики и счетчики воды или газа.
Конечно, ориентироваться во всем этом оборудовании не просто и поэтому рекомендуем звонить и консультироваться по приобретению необходимых элементов с инженерами и менеджерами компании. У нас всегда можно получить рекомендации и провести анализ действующей системы и ее неисправностей, чтобы впоследствии произвести правильную настройку или модернизацию системы.
В нашем магазине всегда действуют системы скидок для Вас.
Чтобы получить максимально комфортные условия необходимо определиться с выбором продукции и сделать предзаказ на необходимые элементы, после этого менеджер ответит по наличию, оплате и срокам поставки заказываемой продукции. Если Вам необходим проект и монтаж системы отопления то мы всегда порекомендуем компании или монтажников с хорошей репутацией, к которым можно обратиться.
Компания ТЕПЛОСТОК поставляет оборудование оптом и в розницу по всей территории России и в страны СНГ, транспортировку продукции по Москве и области мы производим собственным автопарком, а в регионы и другие страны отправляем через надежные транспортные компании.